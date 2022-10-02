İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Başlıyor!

Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, bu yıl dördüncü kez yapılıyor. Festival, İspanya'dan Buika, Türkiye'den Yavuz Bingöl ve İrfani Türküler konserleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 4-5-6 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Festivalde ayrıca ücretsiz üniversite konserleri, Aşıklar konseri, geleneksel enstrümanlar sergisi, geri dönüşümden yapılan enstrümanlar sergisi ve konseri, Okay Temiz Ritim Atölyesi ve konseri ile bağlama yapım atölyesi de yapılacak.

Buika, Yavuz Bingöl, İrfani Türküler

İstanbul Uluslararası 4. Halk Müzikleri Festivali, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 4, 5, 6 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Programı, Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin bu yılki yabancı konuğu Buika olurken İrfani Türküler ve Yavuz Bingöl ise Türkiye'yi temsilen Akm'de konser verecek.

Akm'de dolu dolu üç gün

Türkiye'nin halk müzikleri alanında en köklü festival olma yolunda ilerleyen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 4 Ekim Salı günü Akm'de yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Üç gün boyunca halk müziklerine dair pek çok etkinliği Akm, AKM Alt Fuaye alanı ve Galata Üniversitesi Şişhane Meydanı'nda sanatseverlerle buluşturacak.

Okay Temiz Ritim Atölyesi ve Konseri

Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Okay Temiz festivalde kendi adını taşıyan Ritim Atölyesi ve Ritim Konseri ile festivalde yer alıyor. Ayrıca, Temiz'e ait enstrümanlardan oluşan sergi de AKM Alt Fuaye alanında yapılacak olan Ritim Atölyesi ve konseri ile ücretsiz olarak izlenebilecek.

Baba ve Oğul Aşıklar

Ardahanlı baba ve oğul Aşıklar Orhan ve İsrafil Üstündağ, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali açılışında AKM Alt Fuaye'de bir konser verecek. Orhan ve İsrafil Üstündağ, Anadolu'nun bu özel geleneğini sazları ve sözleriyle yaşattıkları konserde hayatın her alanına dair atışmalarıyla izleyenlerle buluşacaklar. Baba Üstündağ geleneği, müziği daha modern biçimde ele alan oğul İsrafil Üstündağ ise geleceği temsil ediyor. Ardahan'ın sesi ve soluğu olan baba ve oğul, festival kapsamında sazları ve sözleri ile dinleyicilerle olacak.

Üniversitede ücretsiz konserler

Festivalde ayrıca her sene olduğu gibi halk müziğinin önemli isimleri olan Elif Buse Doğan, Derya Türkan, Ümit Yılmaz, Engin Aslan, Petra Nahtmanova, Volkan Topakoğlu ve Özgür Can Çoban üniversiteliler ile ücretsiz konserlerde buluşacak. Etkinlik Galata Üniversitesi önü Şişhane Meydanı'nda yapılacak.

Bin yıllık sesler

Anadolu'nun sözlü tarihi olan müzik enstrümanlarından oluşan sergi ise AKM'nin alt fuaye alanında üç gün boyunca gezilebilecek. Etnomüzikolog Feridun Obul tarafından hazırlanan 'Bu Toprağın Sesleri' isimli sergide Anadolu'dan dünyaya ses olmuş enstrümanların orijinalleri ve replikaları görülebilecek.

Bağlama yapım atölyesi

Bağlama sanatçısı ve saz yapım ustası Oktay Yılmaz festivalde her sene olduğu gibi 'Bağlama Yapım Atölyesi' verecek. AKM fuayesinde yapılacak atölyede bağlama yapımının her aşaması görülebilecek.

Çer çöplerle konser

Festivalin ilgi çekici diğer etkinlikleri ise Fungistanbul tarafından düzenlenecek olan 'Atık Enstrümanlarla Müzik Atölyesi', Çer Çöp Sergisi ve Fungistanbul konseri de AKM Alt Fuaye alanında gerçekleşecek.

Doğayı koruma bilincine dikkat çekmek için yapılacak atölyede kullanılacak olan tüm materyaller atıklardan elde ediliyor. Atölyede, kullanım ömrünü tamamlamış, artık işe yaramaz diye düşünülen objelerin 'ileri dönüşüm' ile nasıl enfes birer müzik enstrümanına dönüşeceği gösterilecek. 'Atık Enstrümanlarla Müzik' atölyesi, konu anlatımlı ve soru-cevap şeklinde olacak ve etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl

Halk müziğinin, kültürümüzün en önemli ve barışçıl bileşenlerinden olduğu savıyla yola koyulan İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali bu alanda kalıcılığı hedefleyerek sanatseverlerle buluşuyor. İçeriği Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin Sanat Yönetmeni ise ünlü sanatçı Yavuz Bingöl.

Sanat Hayattır Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bingöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halk Bank ve Aydınlı Grup katkılarıyla bu yıl da müzikseverler için anlamlı bir festival hazırladıklarını ifade ederek: "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yıl dört yaşına giren festivalimiz ülkemizin önemli festivalleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Yola çıkarken ülkemizin halk müziği konusundaki festival açığını kapatma hedefimiz olduğunu belirtmiştim. Bu misyon ile her sene dünyanın en önemli isimlerini Türkiyeli müzikseverler ile buluşturuyoruz. Ayrıca yaptığımız atölyeler, sergiler, söyleşiler ile halk müziği alanındaki bilimsel verileri de halkımızla paylaşıyoruz. Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha zenginleşen programı ve kapsayıcı içerikleriyle uzun yıllar boyu yaşayacak" dedi.

AKM Türk Telekom Opera Salonu Programı

4 Ekim Salı 21.00 İrfani Türküler

5 Ekim Çarşamba 20.00 Buika

6 Ekim Perşembe 20. 00 Yavuz Bingöl