Geçtiğimiz hafta Nevşehir'de düğün yapan eski Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ve İsmail Balaban, önceki akşam da Antalya'da düğün yaptı. İsmail Balaban eşi kim ve İlayda Şeker kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Peki, İsmail Balaban eşi kim? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

İsmail Balaban eşi kim ve İlayda Şeker kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışma döneminde nişanlısıyla yollarını ayırdıktan sonra aynı dönem yarıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. İsmail Balaban eşi kim ve İlayda Şeker kaç yaşında, nereli gündeme geliyor. İsmail Balaban eşi kim? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

İSMAİL BALABAN EŞİ KİM?

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışma döneminde nişanlısıyla yollarını ayırdıktan sonra aynı dönem yarıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Bir hafta önce nişanlandıktan 1 gün sonra Nevşehir'de düğün yapan ikili, önceki akşam da Antalya'da nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. İkiliyi bu mutlu günlerinde Survivor'daki takım arkadaşları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan da yalnız bırakmadı.

Hiçbir masraftan kaçınmayan çiftin düğününde oyun oynanırken havaya para saçıldı. Düğünde Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban karşılıklı çiftetelli oynadı.

İLAYDA ŞEKER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ünlüler takımında yer alan İlayda Şeker 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır. Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.