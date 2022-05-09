İrem Derici, ihanet yüzünden ayrıldığı Cem Belevi'ye öfke kustu: Çeyrek popçu, sefil hayatında konser dilen

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, bir süredir meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Belevi'nin ihanetine uğrayan ancak kısa sürede affederek ilişkisine devam eden Derici, aradığı mutluluğu yine bulamadı.

"ÇEYREK POPÇU, SEFİL HAYATINDA KONSER DİLEN"

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çiftin yine ihanet sebebiyle ayrıldılar. Yaşanan gelişme ile ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. İrem Derici basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı. Belevi'ye gönderme yapan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." Derici'nin paylaşımının ardından Belevi'den herhangi bir açıklama gelmedi.