İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf

Uzun bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan İrem Derici, bir takipçisinin "Senden çok güzel anne olur" yorumuna sessiz kalamayarak "Hiç uğraşamam, boşa masraf" cevabını verdi.

Şarkıları ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren İrem Derici, uzun bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürülen şarkıcı bir takipçisinin "Senden güzel anne olur" yorumuna verdiği cevapla çocuk defterini kapattığını ima etti.

"BOŞA MASRAF"

8.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici, konserde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşarak "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" mesajını yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına yorum yapan bir takipçisi "Senden çok güzel anne olur be İrem" dedi. Takipçisini cevapsız bırakmayan Derici ise "Hiç uğraşamam, boşa masraf" diyerek herkesi şaşırttı.