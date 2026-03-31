Trump görüntüleri paylaştı! İran'ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş 32. gününe girerken, İran’ın birçok kentinde peş peşe patlamalar meydana geldi. Özellikle İsfahan’da yaşanan büyük patlamalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın paylaştığı görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

İSFAHAN’DA BÜYÜK YIKIM: DUMANLAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Trump’ın paylaştığı videoda, İsfahan’daki kritik noktaların hedef alındığı ve bölgede büyük yıkım oluştuğu görüldü. Patlamaların ardından yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı dikkat çekti. Görüntüler, saldırının şiddetini ve hedef alınan alanların stratejik önemini ortaya koydu.

TAHRAN, İSFAHAN VE ZENCAN’DA PATLAMA SESLERİ

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran’da başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan ve Zencan kentlerinde de patlama sesleri duyuldu. Tahran’ın hem doğu hem batı bölgelerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Fars Haber Ajansı, Tahran’da patlamaların yaşandığı bölgelerde elektrik kesintisi olduğunu aktardı. Benzer şekilde Zencan’da da patlamanın ardından geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

CAMİ YAKININDA PATLAMA

Jamaran haber sitesine göre, Zencan’ın güneyinde Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında da patlama meydana geldi. Yetkililer, bölgede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Peş peşe yaşanan patlamalar, bölgede tansiyonun daha da yükseldiğini ortaya koyarken, saldırıların kapsamının genişleyebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.