Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
CHP’nin kurultay davası öncesinde Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu gece yarısı takipten çıkması dikkat çekti. Sosyal medyada bu hamle, olası “mutlak butlan” kararı tartışmalarıyla ilişkilendirildi. CHP’li Gökhan Günaydın’ın “B planımız hazır” açıklaması sonrası gözler yarınki duruşmaya çevrildi; kararın parti içinde dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Instagram hesabından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkardı.
  • CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın bir sonraki duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
  • CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Adalet Bakanlığı'ndaki değişimin ardından davada farklı bir gelişme beklediklerini açıkladı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın kritik duruşması öncesinde parti içinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gece yarısı yaptığı sosyal medya hamlesi gündeme damga vurdu.

GECE YARISI TAKİP KRİZİ

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu hamle, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA “BUTLAN” YORUMU

Özel’in bu adımı, sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edebileceği” yönündeki iddialara tepki olarak yorumlandı. Kurultay davası öncesi gelen bu hamle, parti içi dengelere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZLER YARINKİ DURUŞMADA

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava süreci, parti yönetimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

“YARIN KARAR ÇIKABİLİR”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir canlı yayında davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın, Adalet Bakanlığı’nda yaşanan değişimin ardından süreçte farklı bir gelişme beklediklerini belirterek, “Evet bir değişiklik bekliyoruz, ancak B planımız hazır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, mahkemenin CHP kurultayıyla ilgili “mutlak butlan” kararı alabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM ARTABİLİR

Dava öncesi yaşanan sosyal medya hamlesi ve yapılan açıklamalar, CHP içinde gerilimin artabileceğine işaret ederken, yarınki duruşmadan çıkacak olası kararın parti yönetiminde önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
