Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın kritik duruşması öncesinde parti içinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gece yarısı yaptığı sosyal medya hamlesi gündeme damga vurdu.

GECE YARISI TAKİP KRİZİ

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu hamle, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA “BUTLAN” YORUMU

Özel’in bu adımı, sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edebileceği” yönündeki iddialara tepki olarak yorumlandı. Kurultay davası öncesi gelen bu hamle, parti içi dengelere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZLER YARINKİ DURUŞMADA

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava süreci, parti yönetimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

“YARIN KARAR ÇIKABİLİR”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir canlı yayında davaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın, Adalet Bakanlığı’nda yaşanan değişimin ardından süreçte farklı bir gelişme beklediklerini belirterek, “Evet bir değişiklik bekliyoruz, ancak B planımız hazır” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, mahkemenin CHP kurultayıyla ilgili “mutlak butlan” kararı alabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM ARTABİLİR

Dava öncesi yaşanan sosyal medya hamlesi ve yapılan açıklamalar, CHP içinde gerilimin artabileceğine işaret ederken, yarınki duruşmadan çıkacak olası kararın parti yönetiminde önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.