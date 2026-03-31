30 yıllık sevgilisinden ayrılan Paşinyan'dan bir ilginç paylaşım daha
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada müzik açarak arabayla tur attığı anları paylaştı. Rahat tavırlarının öne çıktığı video kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar paylaşıma farklı yorumlar yaptı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uzun yıllardır birlikte olduğu partnerinden ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayımladığı video, kısa sürede dikkat çekti.
ARABADA MÜZİK AÇIP TUR ATTI
Paylaşılan görüntülerde Paşinyan’ın araç kullanırken müzik eşliğinde şehir turu attığı görüldü. Rahat tavırları ve keyifli halleri dikkat çeken Paşinyan’ın, kameraya yansıyan görüntülerde zaman zaman müziğe eşlik ettiği anlar yer aldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ayrılık sonrası yaptığı sıra dışı paylaşımlarla öne çıkan Paşinyan’ın bu videosu da kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar görüntülere farklı yorumlar yaparken, bazıları paylaşımları “mesaj içerikli” olarak değerlendirdi.
AYRILIK SONRASI PAYLAŞIMLAR ARTTI
Yaklaşık 30 yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından daha aktif bir sosyal medya kullanımı dikkat çeken Paşinyan’ın, son dönemde daha kişisel ve gündelik içerikler paylaşması kamuoyunda tartışma yaratıyor.