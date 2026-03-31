Markette infial yaratan olay! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir markette yaşanan taciz olayı kamuoyunda büyük tepki çekti. Bir erkeğin, markette bulunan kadına yönelik uygunsuz davranışları güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMERAYA YANSIYAN TACİZ ANI

Olay, Güney Kaliforniya’daki bir Whole Foods şubesinde meydana geldi. Görüntülerde, yaklaşık 30’lu yaşlarında olduğu değerlendirilen şüphelinin pantolonunu indirerek kadına fiziksel temas kurduğu anlar yer aldı. Şüphelinin elinde cep telefonu bulunduğu da dikkat çekti.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Santa Clarita Valley Şerif İstasyonu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için kamuoyuna çağrıda bulundu. Yetkililer, olaya ilişkin görüntüleri incelemeye alırken, şüpheliyi tanıyanların güvenlik birimleriyle iletişime geçmesini istedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, kamuya açık alanlarda yaşanan bu tür saldırıların ciddiyetle ele alındığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com