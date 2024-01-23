İnci Taneleri dizisiyle popüler olan Sincanlı Erkal, sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı

Yılmaz Erdoğan yazıp başrolünü oynadığı oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı Dilber'i oynadığı dizide kendisine eşlik eden Sincanlı Erkal, popüler olduktan sonra sahne ücretine zam yaparak 300 bin TL'ye çıkardı.

Onedio'da yer alan habere göre, Dilber'in dans ettiği pavyonda söylediği Şu Silleden Gece Geçtim şarkısıyla kısa sürede milyonlar dinlenen Sincanlı Erkal, daha önce düğünlerde şarkı söyleyerek 4 bin TL kazanıyordu. Sanatçı, dizide popüler olduktan sonra sahne ücretini 300 bin TL'ye çıkardı.