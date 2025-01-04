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İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende imamın "Lütfen hatırasına sahip çıkalım, taşkınlık göstermeden vazifelerimizi yerine getirelim" şeklindeki uyarısına rağmen istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan kısa süreli izdiham nedeniyle Bakan Ersoy ve İmamoğlu da ezilme tehlikesi geçirdi.

17 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur için için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak AKM'ye götürüldü. Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu. Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi.

İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler

"BÜYÜK BİR İSMİ KAYBETTİK"

Törene ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni de katıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tören öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, "Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli değerimizi bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, şarkılarıyla vurmuşlardır ve onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabul etmişlerdir ve ona 'Ferdi baba' demişlerdir ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten ve bu kadar saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler

İMAMIN UYARISI İŞE YARAMADI

Naaşı AKM sahnesine getirilen Ferdi Tayfur'un tabutu edilen duaların ardından salondan çıkarıldı. Bu sırada sahnedeki imamın "Lütfen hatırasına sahip çıkalım, taşkınlık göstermeden vazifelerimizi yerine getirelim" şeklindeki uyarısına rağmen tabutun omuzlara alınması ile birlikte salondakiler hep birlikte sahneye akın etti.

İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler

ERSOY VE İMAMOĞLU TABUTA OMUZ VEREMEDİ

Sahnede yaşanan kısa süreli izdiham nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tabuta omuz veremedi.

İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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