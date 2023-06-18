İlker Kaleli sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşımla kutladı: Benim canım

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Kaleli birlikte oldukları fotoğrafları "Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.

Şarkıları ve güçlü sesiyle hayran bırakan Sıla Gençoğlu, 43 yaşına bastı. 2 yıldır ünlü şarkıcı ile dolu dizgin aşk yaşayan İlker Kaleli'den romantik paylaşım geldi.

"ZAMAN HEP GÜLSÜN YÜZÜNE"

Ünlü oyuncu, şarkıcıyla birlikte olduğu fotoğraflarını ve şarkıcının tekli karelerini Instagram hesabından "Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı. Kaleli'nin paylaşımı 164 binden fazla beğeni aldı.