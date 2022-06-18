İlker Kaleli'den Sıla'nın doğum için romantik paylaşım: Bana gülmeyi sevdirdin - Haberler

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İlker Kaleli'den Sıla'nın doğum için romantik paylaşım: Bana gülmeyi sevdirdin

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Uzun bir süredir şarkıcı Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan oyuncu İlker Kaleli, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı. Romantik fotoğraflarını paylaşan Kaleli, "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim" dedi.

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ve güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Sıla Gençoğlu, 42 yaşına bastı. Bir süredir Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli'den de romantik paylaşım gecikmedi.

"BANA GÜLMEYİ SEVDİRDİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşım yapan İlker Kaleli, Sıla ile birbirine baktıkları aşk dolu pozlarını paylaşarak "Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın" notunu ekledi. Sıla ise sevgilisinin paylaşımına "Gülen yüzüne hayran" yorumunu yaptı.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Kaleli'nin paylaşımı 185 bine yakın beğeni aldı.

İlker Kaleli'den Sıla'nın doğum için romantik paylaşım: Bana gülmeyi sevdirdin

İlker Kaleli'den Sıla'nın doğum için romantik paylaşım: Bana gülmeyi sevdirdin

İlker Kaleli'den Sıla'nın doğum için romantik paylaşım: Bana gülmeyi sevdirdin

İlker Kaleli'den Sıla'nın doğum için romantik paylaşım: Bana gülmeyi sevdirdin

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İlker Kaleli Doğum Günü Instagram Sıla Magazin Haberler

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