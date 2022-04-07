İlk bölümü yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk'un başrolü Selin Yeninci, performansıyla gündem oldu

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk, Olgun Toker, Ahmet Varlı ve Selin Yeninci'nin canlandırdığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi dün akşam ilk bölümüyle TV8 ekranında yayınlandı. İlk evliliğinde yaşadığı sorunları atlatamayan Defne ile küçük yaşta tecavüze maruz kalan Meryem'in hikayesi izleyicileri ekrana kilitledi.

MERYEM VE DEFNE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümünde şirketi finansal olarak çok zor bir durumda olan Çınar'ın imdadına, yeni oyun projesi için melek yatırımcı olarak Sadun yetişti. Çınar'ı ziyarete giden eşi Defne ise karşısında eski eşi Sadun'u görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölüm döşeğinde olan annesine ziyarete giden Meryem kaçmaya çalıştığı çocukluğunun öfkesiyle yüzleşti ve yıllar önce kendisine tecavüz eden adamla yüz yüze geldi.

PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLDU

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde de geçmişiyle yüzleşmeye çalışan Meryem karakterini oynuyor. Yanında çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile rolü yapan Meryem'e hayat veren Yeninci, performansıyla Twitter'ı salladı. Kısa sürede gündem olan oyuncu için "Rolüne çok iyi hazırlanmış, performansı harika" yorumları yapıldı.