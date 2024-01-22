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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri bugün özel bir hastanede dünyaya geldi. Anne ve baba olma heyecanı yaşayan çift, erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Evlilik göz önünde yaşayan yaşayan çift, bugün ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

SİNAN VE İBRAHİM ADINI VERDİLER

Yasemin Şefkatli bugün özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Torun heyecanı yaşayan Derya Tuna, soluğu hastanede aldı. Çift, erkek bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Hamilelik sürecinde sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, 1 ay önce baby shower partisi yapmıştı. Çift, doğumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü isim, bir röportajında "İdo babalığa hazır mı?" sorusunu "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" cevabını vermişti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

Yunus Deliorman :

gereksiz insanları parlatyorsunuz ya habercilliğinizis2m

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5
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Alperen:

Bize ne bu gereksiz lüzumsuz vurüslerı haber yapmak size kazandırmaz kaybettirir.

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2
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Fenomen:

Alla Alla ... Bildiğin insan ismi koymuşlar !!!!

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4
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Bordo Bere:

milletin derdi basindan askin ne gereksiz bir haber millete ne onun pcnden

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1
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İDO BEY:

Maşallah Helal olsun adaş Allah bağışlasın analı babalı büyütsün inşallah

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mardinli yiğit:

parası olmasa bu kız, bu çocuğun yüzüne bakmazdı da neyse..

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4
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Metehan Metin Agar:

Hu Kares

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Elif Şahan:

Evet karnın çıkmış başka??

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0
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