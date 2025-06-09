İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Bir dönemin fenomen dizilerinden Alemin Kıralı ile tanınan Birsu Demir, yıllar sonra bambaşka bir görünümle yeniden gündeme geldi. Dizide Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi usta isimlerle rol alan genç oyuncu, "Oben" karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

14 Mayıs 1999'da İstanbul'da doğan Birsu Demir, uzun süredir televizyon projelerinden uzak bir hayat sürüyor. Ancak sosyal medya platformlarında oldukça aktif olan Demir, özellikle Instagram ve TikTok paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak TikTok'ta yaptığı eğlenceli paylaşımlar ve dikkat çeken tarzıyla beğeni toplayan genç oyuncu, takipçileri tarafından ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi. Hem fiziksel değişimi hem de doğal güzelliğiyle öne çıkan Birsu Demir, sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu.

"ÇOK GÜZELSİN" YORUMLARI YAPILDI

Genç oyuncunun son halini gören hayranları, "Çok güzelsin", "Yakıyorsun Oben" ve "Farklı bir güzelliği var" gibi yorumlar yaptı. Birsu Demir'in ekranlara geri dönüp dönmeyeceği ise şimdiden merak konusu.

İşte Birsu Demir'in o kareleri;