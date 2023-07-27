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İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat

Magazin Haberleri

Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel manken Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi. Soydan takipçisinin "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yorumuna "Sülalem rahat" cevabını verdi.

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Soğuk içeceğini bacak arasına koyup poz veren Soydan takipçilerini yine şaşırtmayı başardı. Ancak yapılan bir yorum ön plana çıktı.

"SÜLALEM RAHAT"

Hem tatil yapan hem de marka tanıtımı yapan güzel model, son paylaşımıyla yine olay oldu. Didem Soydan, soğuk meyveli içeceğini bacağının arasına sıkıştırıp poz verdi. Soydan, paylaşımına takipçisinin "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yaptığı yoruma "Sülalem rahat" cevabını verdi.

İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat

"KADINLARDA KİLOYU ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Didem Soydan, 34 beden olmasıyla ilgili konuşurken "34-36 bedenim. Çekim varsa 34'e düşüyorum, yoksa 36'ya geri dönüyorum. Çok gıcık edecek bir cevap olduğu için söylemek istemiyorum ama, ben kilo almıyorum. Çok rahatsız edecek bir durum biliyorum. Kadınlarda kiloyu çok beğeniyorum. Biz Arnavut olduğumuz için büyük ihtimalle, seviyorum kadınlarda kiloyu" demişti.

İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat

İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat

İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Didem Soydan Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

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Rahatlatıcı

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Babilya :

Estetik ameliyatı olmuş galiba

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Hakan Arslanoglu:

2,5 litrelik pet şişeyi bile kaybeder maşallah. o kadar geniş ve sülalesi rahat demek.

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