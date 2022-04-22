Parkta romantizm! Edvina Sponza herkesin içinde amuda kalkmaya çalışınca İbrahim Kutluay'dan müdahale gecikmedi - Haberler

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Parkta romantizm! Edvina Sponza herkesin içinde amuda kalkmaya çalışınca İbrahim Kutluay'dan müdahale gecikmedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İbrahim Kutluay ile sık sık ayrılıp barışan Edvina Sponza Bebek Parkı'nda görüntülendi. Çimlerde dinlenen ikiliden Sponza spor yaparken amuda kalkmak istedi. Sevgilisinin frikik vermesinden tedirgin olan Kutluay ise Sponza'nın kıyafetini kapatmaya çalıştı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, uzun bir süredir Edvina Sponza ile aşk yaşıyor. Sık sık ayrılıp barışmalarıyla gündemden düşmeyen ikili, önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı. Çimlere oturarak güzel havanın tadını çıkaran ikilinin samimi halleri de dikkat çekti.

EDVINA AMUDA KALKTI, İBRAHİM FRİKİKİ ÖNLEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, bir ara telefonla ilgilenen ikiliden Edvina, daha sonra sevgilisinin saçlarını okşadı. Sevgilisinin kucağına uzanan sosyetik güzel, spor yapmaya karar verince bir anda amuda kalkmaya çalıştı. Amuda kalkan Sponza, "Başardım" derken Kutluay da sevgilisinin frikik vermesini önlemek için sweatshirtünü düzeltmeye çalıştı. Parkta iki saate yakın zaman geçiren çift, basın mensuplarını fark edince bir süre daha oturduktan sonra ayrıldı.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta aşka geldi

BİRÇOK KEZ AYRILIP BARIŞTILAR

Sevgilisiyle birçok kez ayrılıp barışan Kutluay, daha önce yaptığı bir açıklamada "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum" demişti.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta aşka geldi

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta aşka geldi

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta aşka geldi

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta aşka geldi

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza parkta aşka geldi

Kaynak: Habertürk

Ecem Altan
Ecem Altan
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İbrahim Kutluay, Magazin, Haberler

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