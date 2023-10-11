İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!

Bu hafta tiyatroseverleri, Arthur Miller'dan Tolstoy'a, Savaş Dinçel'den Murat Mahmutyazıcıoğlu'na klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta; Savaş ve Barış (Yeni Oyun), Cadı Kazanı, Gidiş Dönüş Moskova, Komik Para, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Uçurtmanın Kuyruğu, Çingene Boksör adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

Oyun biletleri, gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ ve biletinial.com adreslerinden temin edilebilir.

Bu Haftanın Programı (11-14 Ekim 2023)

SAVAŞ VE BARIŞ (Yeni Oyun)

İBB Şehir Tiyatroları, Tolstoy'un ölümsüz eseri Savaş ve Barış'ı, Aleksander Popovski rejisiyle, Ekim ayında seyircisiyle buluşturuyor. Dünya edebiyatının en bilinen ve sevilen klasiklerinden biri olan Savaş ve Barış, "Klasiklerle Devam" mottosuyla hazırlanan 2023-2024 repertuvarının ilk klasiği olarak seyircimizle buluşacak.

1805 ve 1820 arasında geçen, tarihsel bir anlatı özelliği de taşıyan "Savaş ve Barış" Napolyon'un 1812'de Rusya'yı işgalinin hemen öncesinde hayatları tümüyle değişen Rus aristokrasisini konu edinir.

Bir yanda aşk ilişkileri, aile ve salon hayatını anlatılırken, savaş ve savaşın geri dönülemez yıkımı da devam etmektedir. Savaş ve Barış, birçok yönüyle bir tarih anlatısının özelliklerini taşırken, aynı zamanda yaşama, inançlara, insanın yaşama amacına dair felsefi düşünceleri barındıran, politik ve sosyolojik çıkarımların yer aldığı destansı bir eserdir.

Savaş ve muharebelerin, Napolyon ve Kutuzov gibi tarihi şahsiyetlerin arka fonu oluşturduğu oyunda, aşk hikayeleri, kişisel zaaflar, aile içi çatışmalar ve kayıplar toplumun genelinden oyundaki her bir karaktere kadar uzanan bir panorama oluşturur.

Lev Tolstoy'un yazdığı, Eva Mahkovic'in uyarladığı, Aslı Önal'ın çevirdiği, Aleksandar Popovski'nin yönettiği oyunda Ayşegül İşsever, Berfin Berber, Can Başak, Defne Gürmen Yüksel, Deran Özgen, Dilara Demirdüzen, Doğan Altınel, Ersin Bağcıoğlu, İlker Sami Kılıç, İpek Uğuz, Levent Üzümcü, Melisa Demirhan, Mesut Çırak, Murat Bavli, Mutlu Güney, Nevzat Sinan Taştan, Ogeday Erkut, Osman Kaba, Salih Şimşek, Sefa Turan, Taha Karakaş, Yağmur Topçu rol alıyor.

Oyun, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

CADI KAZANI

Yıl 1692… ABD'de Salem kasabası…Cadılıkla suçlanan insanlar… Büyük tartışmalara, ardından işkencelere, nihayetinde de idamlara varan mahkemeler… Çıkarları için 'liste'lerce insanları ölüme sürükleyen 'insan'lar…

İnancı kullanarak; önce toplumsal yaşamı, sonra hukuku, nihayetinde onuru yok etmeye çalışan 'baştakiler' ve buna sebep olmayı yahut seyirci kalmayı seçen halk…

Tiyatro yazınının en önemli isimlerinden Arthur Miller'ın, 1952'de gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığı bu ölümsüz eser; ilk kez Şehir Tiyatrosu'ndan seyircilerini selamlıyor.

Arthur Miller'ın yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol'un çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyunda Berfu Aydoğan, Berna Adıgüzel, Burak Davutoğlu, Canan Kübra Birinci, Ceren Kaçar, Emre Çağrı Akbaba, Eraslan Sağlam, Ersin Sanver, Ezgim Kılınç, Fatma İnan, İbrahim Can, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Onur Demircan, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Selçuk Yüksel, Selen Nur Sarıyar, Zeki Yıldırım rol alıyor.

Oyun, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde.

GİDİŞ DÖNÜŞ MOSKOVA (RETRO)

Eşinin ölümünden sonra Moskova'da kızı ve damadının yanında yaşamaya başlayan Nikolai Mihayloviç Çmutin, sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek umuduyla köyüne gitmek istemektedir.

Babasının köyde tek başına yaşayamayacağını düşünen kızı Ludmilla ve bir türlü anlaşamadığı damadı Leonid ise onu evlendirme planları yapmaktadır.

Leonid, Çmutin'in birini eş olarak seçmesini umut ederek üç yalnız kadını eve davet eder. Üç gelin adayının da aynı anda eve gelmesiyle planlar karışacaktır.

Alexander Galin'in yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Engin Gürmen'in yönettiği oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde.

KOMİK PARA

Doğum gününde Henry akşam işten dönerken metroda kendi çantası yerine yanlışlıkla bir başkasının çantasını alır. O çantanın içinde tam 1 milyon 735 bin pound para vardır.

Evde onu bekleyen karısı Jean, Henry için bir doğum günü sürprizi hazırlamaktadır. Bu doğum günü kutlaması için aile dostları Betty ve Vic de davetlidirler. Henry para dolu çanta ile eve gelir. Hemen uçak biletleri alınır ama eve bir dedektif gelir ve işler karışır, soluksuz macera başlar.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, Özgür Atkın'ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Can Alibeyoğlu, Elyesa Çağlar Evkaya, Emrah Derviş Soylu, Hasip Tuz, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın, Uğur Dilbaz rol alıyor.

Oyun, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde.

SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli…

Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikayesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikayesini…

"Kucağıma almışım seni… yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… yerdeki asfalta bakmışım… yolun yarısında yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, "boğaz havasının içine ettiniz" diye bağırdım. 'gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul'dan daha güzelsin' O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…"

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, "üç anlatıcı'lı bir kurguyla ilerliyor. Mekanın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor.

Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikayeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikaye de tekleşiyor ve 'kadın'ın hikayesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde.

UÇURTMANIN KUYRUĞU

Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir.

İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır.

Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar. Savaş Dinçel'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor. Oyun, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde.

ÇİNGENE BOKSÖR

1920'lerin boks yıldızı Johann Wilhelm Trollmann'ın trajik yaşantısından yola çıkılarak yazılan oyun, kurgusal bir karakter olan Hans'ın tanıklığıyla seyirciye aktarılıyor. Çocukluk dönemlerinde tanışan ikili, güçlü bir arkadaşlık bağıyla yılları geride bırakır.

Kendine has stiliyle yıldızlaşan çingene boksör Ruki, Nazi Almanya'sının faşizan politikalarına ve ayrımcılığa maruz kalır. Almanya Şampiyonu olsa da bu unvan kendisine verilmez ve hep kaybetmeye mahküm edilir.

Yoksul mahallelerde başlayıp toplama kamplarına kadar süren, ölümüne dostluğun çarpıcı öyküsü…

Rike Reiniger'in yazdığı Cafer Alpsolay'ın yönettiği oyunda Ercan Demirhan rol alıyor. Oyun, 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne'de.