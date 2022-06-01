Hepsi grubunun Cemre Kemer'i kendisine "Çirkin" diyen takipçisini ifşa edip tiye aldı - Haberler

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Hepsi grubunun Cemre Kemer'i kendisine "Çirkin" diyen takipçisini ifşa edip tiye aldı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra sosyal medyada içerik üretmeye başlayan Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini ifşa etti. Gelen mesajı tiye alan Kemer, "Babam da makyajsız gezme diyor" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, şarkıcılığı bırakarak sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Geçtiğimiz sene 8 yıldır birlikte olduğu Emir Medina ile nikah masasına oturan Kemer, aynı yıl Karla adını verdiği kızını da kucağına aldı.

ÖNCE İFŞA ETTİ SONRA TİYE ALDI

Kariyerini yarıda bırakan Cemre Kemer, uzun süredir Instagram'da içerik üretiyor. Günlük yaşantısından kareleri hesabından paylaşan 37 yaşındaki Kemer, zayıflığından dolayı zaman zaman takipçilerinin eleştirisine maruz kalıyor. Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan ünlü isim, "Ne kadar çirkinsin ya. Makyajsız gezme Allah aşkına. Allah aşkına popon nerede" diye mesaj gönderen takipçisini ifşa etti. Mesajını paylaştığı kişiyi tiye alan Cemre Kemer, "Babam da 'makyajsız gezme' diyor. 'Bu ne kendine güvendir kızım' demişti en son" dedi.

Hepsi grubunun Cemre Kemer'i kendisine 'Çirkin' diyen takipçisini ifşa edip tiye aldı

Hepsi grubunun Cemre Kemer'i kendisine 'Çirkin' diyen takipçisini ifşa edip tiye aldı

Hepsi grubunun Cemre Kemer'i kendisine 'Çirkin' diyen takipçisini ifşa edip tiye aldı

Hepsi grubunun Cemre Kemer'i kendisine 'Çirkin' diyen takipçisini ifşa edip tiye aldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Cemre Kemer Instagram Magazin Haberler

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