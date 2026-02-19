Haberler

Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Aynı Yağmur Altında dizisindeki domuz eti sahneleri tartışma yarattı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Hülya Avşar'a yönelik eleştirilerine, kardeşi Helin Avşar sert yanıt verdi.

  • Gazeteci İsmail Saymaz, Hülya Avşar'ı 'toplumun hayrete düştüğü davranışlarda yer almak'la eleştirdi.
  • Helin Avşar, İsmail Saymaz'ın eleştirilerine karşılık Hülya Avşar'ın bir dizide oynadığı rolü gerçek hayatıyla karıştırdığını belirtti.
  • Helin Avşar, Hülya Avşar'ın eğitim ve spor alanındaki katkılarını vurgulayarak eleştirilere itiraz etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünde yer alan domuz eti sahnesi, izleyiciler arasında büyük tartışma başlattı. Sosyal medyada sahnelere dair tepkiler sürerken, gazeteci İsmail Saymaz de Hülya Avşar'a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Saymaz, "Şu ülkede toplumun hayrete düştüğü hangi davranış varsa, orada sen varsın" ifadelerini kullandı.

'BU ADAMA BİRİ DİZİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR Mİ?'


Ablasına destek veren Helin Avşar ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi:

"Bu adama biri bunun bir dizi olduğunu söyleyebilir mi? Senaristlerin yazdığı bir rol olduğunu bildirebilir mi? Ayrıca sadece izlenmek için Hülya Avşar demesi… Orada 100 oyuncu var, neden sadece Hülya Avşar'ı ağzına takmış? Yaptırdığı okullardan, 20 yılı aşkın tenis turnuvalarında yetiştirdiği çocuklardan haberdar mı? Ya sen gazeteci misin şimdi?"

Helin Avşar'ın sert açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, tartışmalı sahneler izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

