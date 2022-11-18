'Havuçlu Anne' olarak tanımıştık! Büşra Pekin son haliyle ağızları açık bıraktı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu Anne" olarak hafızalara kazınan sevin oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Yeni filmi "Çok Aşk" için koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Yıllar içindeki değişimiyle şaşırtan oyuncuyu hayranları tanımakta güçlük çekiyor.

Bir Demet Tiyatro, En Son Babalar Duyar, Çok Güzel Hareketler, Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Payı gibi yayınladıkları döneme damga vuran projelerde rol alan Büşra Pekin, değişimiyle ağızları açık bırakıyor.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Yeni filmi için 12 kilo verip saçlarını sarıya boyatan 40 yaşındaki oyuncunun son hali hayran bırakıyor. Yıllar önceki halinden eser kalmayan Pekin, görünüşü hakkında şöyle demişti; "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor"

İşte Büşra Pekin'in son hali: