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Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

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Hasan Can Kaya ile yaşadığı uzun dönemle ilişkiyle tanınan yönetmen Sultan San, evlendi. Aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yapan San'ı Güldür Güldür Show ekibi de yalnız bırakmadı.

Konuşanlar programlarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

GÜLDÜR GÜLDÜR EKİBİ DÜĞÜNDEYDİ

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, aynı hafta içinde isteme, nişan, kına ve düğün yaparak adından söz ettirdi. Dün bir kır düğünüyle nikah masasına oturan San, dantel detaylı bir gelinlik giydi. Birçok projede yer alan San'ı Güldür Güldür oyuncularından Onur Buldu, Aylin Kontante, Alper Kul ve Uğur Bilgin gibi isimler de yalnız bırakmadı.

Sultan San, nişan, kına ve düğün töreninden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.

HASAN CAN KAYA İLE İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDİYOR

Hasan Can Kaya ile Sultan San, 2021 yılında 2,5 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. O dönem biten ilişkisi hakkında konuşan ünlü komedyen "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" demişti.

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Güldür Güldür Show Hasan Can Kaya Yönetmen Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

ARSLANOĞLU Hakan:

Hasan Can Kaya, Ümit Besen'le beraber eski sevgilisinin nikahına gidip şahit olsaymış.

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