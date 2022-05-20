19 Mayıs'ı sahnede kutlayan Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi - Haberler

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.

KÖPEK İLE YERE UZANIP ŞARKI SÖYLEDİ

Yürüyüşün ardından meydanı dolduran kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadı. Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti. Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

İşte konserden kareler...

Demirören Haber Ajansı / Magazin