"Haluk Levent'in "Dünyanın en etkili 100 kişisi" arasında gösterilmediği iddiası"

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı sanatçı Haluk Levent, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Time Dergisi tarafından "Dünyanın en etkili" kişileri arasında gösterildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Levent'in listede yer almadığını iddia etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter'da "Aradım, taradım bu haberi hiçbir yabancı kaynaktan doğrulayamadım. Üstelik TIME'ın sitesindeki listede de Haluk Levent'in ismi yok" paylaşımını yaptı.

Söz konusu iddiayla ilgili anahtar kelimelerle tarama yapıldığında, Time Dergisinin "Dünyanın en etkili 100 kişisi" adlı okur oylamasını 16 Mart'ta yayınladığı bilgisi karşımıza çıkıyor. Oylamada sonucunda 10 Nisan günü, Haluk Levent ilk 100 kişi arasına girmeyi başarmış.

Time'ın listesi "İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler" başlıkları altında oluşturuluyor. İkonlar kısmında Haluk Levent karşımıza çıkıyor.

Haluk Levent'in tanıtıldığı internet sayfasında Levent'in 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yaptığı çalışmalara yer veriliyor. Yazar Elif Şafak'ın ele aldığı metinde Haluk Levent için yaptığı yardımlardan ve sahada gösterdiği mücadeleden söz ediliyor.

Kullanıcı iddiasında Haluk Levent'in aslında listede olmadığı ve bot kullanıcıların oy verip ünlü şarkıcıyı listeye soktuğunu iddia etti.

Haluk Levent, kendisine resmi açıklamanın geldiğini ve listeye girdiğini duyurdu. Ancak ünlü şarkıcı ödülü reddedeceğini açıkladı.

KİŞİLER NASIL SEÇİLİYOR?

"Dünyanın en etkili 100 kişisi" listesi, ilk olarak Time Dergisi yazarlarının belirlediği kişilerin okur oylamasına sunulması ile belirleniyor. Listenin son haline ise Time Dergisi editörleri karar veriyor. Editörler zamanını etkileyen ve geleceğe ışık tutan kişileri listeye eklediklerini belirtiyor.