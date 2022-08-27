Hakan Ural'ın tutuklanan Gülşen için tartışma çıkaracak sözler: Maşa gibi kullanılıyorsun

Canlı yayında Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili konuşan Hakan Ural, "Sen direk insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun" dedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ural'ı eleştiren kullanıcılar "Asker kaçakları yorum yapmasın" dedi.

Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinde dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki akşam ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Gülşen'in cezaevine gönderilmesini destekleyen Hakan Ural ise yorumculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında söylediklerinden dolayı Twitter'da gündem oldu.

"SENİ MAŞA GİBİ KULLANIYORLAR"

Canlı yayında Gülşen hakkında konuşan Hakan Ural, şunları söyledi: "Çıkıp ya Tuğba senin ben ananı avradını desem. Sen 'ne diyorsun?' dediğinde de espri desem... İmam Hatipten mezun olanlar ya da İmam Hatipliler sapıktırı tartışıyorsa bu ülke biz bitmişiz. Sen direk insanların inançlarını aşağılıyorsun. Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?"

"TAHRİK EDİCİ HAKARETTE BULUNUYORSUN"

İnsanların inançlarıyla niye bu kadar alay ederek teşbih yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz ya? Bu işin sonu facia. Birileri İmam Hatiplilere hakaret etmiş, mağdur net ortada duruyor. Bunlar olurken açılan tag ise 'İmamhatiplerkapatılsın'. Niye? İmam Hatipten de yanlış insan çıkabilir. Niye genelliyorsun? İşine gelince de 'genellemeye yapmayın' diyerek ayağa kalkıyorsun. Kuruma ve kurumdaki kişilere tahrik edici hakaret var. Sen gidip 'sapık' diyorsun."

TEPKİ ÇEKTİ

Hakan Ural'ın yayındaki sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Trend listesine giren Ural'ı askerlik yapmaması üzerinden eleştiren kullanıcılar, "Asker kaçağı Hakan Ural, ekranda hukuk dersi veriyor" yorumunu yaptı.