Hakan Peker'in kibinde rol alan güzel isim bakın kimmiş! Yıllar sonra ortaya çıktı

Hakan Peker'in 'Vazgeçen Ben Değildim' adlı şarkısının klibinde oynayan güzel ismin çok ünlü bir oyuncu olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

ARKA SOKAKLAR'IN OYUNCUSU ÇIKTI

Şarkıcı Hakan Peker'in 90'lara damga vuran 'Vazgeçen Ben Değildim' adlı şarkısının klibinde Arka Sokaklar, Kurşun Yarası, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Sana Söz gibi dizilerden tanıdığımız ünlü oyuncu Ayçin İnci rol almış. O dönem daha farklı bir görünüme sahip olan İnci, daha sonra kendisini setlerde buldu ve şöhretin kapısını araladı.

GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Ayçin İnci'nin yıllar içerisindeki değişimi ise görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncunun güzelliğiyle dikkat çekiyor.

AYÇİN İNCİ KİMDİR?

Ayçin İnci Türk dizi ve sinema oyuncusu. 3 Mayıs 1980'de Murat İnci ve Çiğdem Karakoç çiftinin kızı olarak doğdu. 1997 yılında Üsküdar Lisesi'nden mezun oldu. Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun İnci, 2005 yılında Şahika Tekand Oyunculuk Atölyesi'nde eğitim aldı.

İlk defa 2003 yılında rol aldığı Kurşun Yarası adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha önce 2001 yılından beri de çeşitli reklam filmlerinde de rol alıyordu. 2005'te Sen Ne Dilersen filmi rol aldığı ilk film olurken bir yıl sonra Eurideke'nin Çığlığı oyunu ile ilk defa tiyatro sahnesine çıktı.

7 Temmuz 2007'de yine kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Mümtaz Taylan ile evlendi. Çift 2012'de karşılıklı anlaşarak boşandı. Çiftin boşanmasının nedeni olarak İnci'nin Ahmet Mümtaz Taylan'ı, Serdal Genç veya Sarp Levendoğlu ile aldattığı iddia edilse de bu iddialar yalanlandı. Temmuz 2013'te Serdal Genç ile evlendi ve 2015'te karşılıklı anlaşma ile boşandı.

Ayçin İnci bugüne kadar Arka Sokaklar, Kurşun Yarası, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Sana Söz gibi sevilen projelerde rol almıştır. Ayçin İnci, Yeşilçam oyuncularından Bilal İnci'nin torunu ve oyuncu Ayça İnci'nin de kardeşidir.