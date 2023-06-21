Üye Girişi
Haberler

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Sicilya'da çekilen bikini pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşıma Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı. Bürsin, Sancaktutan'ın gönderisine "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" şeklinde yorum yaptı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir gecede kameralar karşısında poz vermek için şekilden şekle giren ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde tatilde. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum yapanlardan biri de Kerem Bürsin oldu.

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

"BİZ ÇALIŞALIM SEN TENİNİN DEVAMLILIĞINI BOZ"

Bürsin gönderinin altına "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" notunu düştü. Hafsanur Sancaktutan da Kerem Bürsin'e, "Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim" şeklinde yanıt verdi.

İşte ünlü oyuncunun o pozları;

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarına Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı

Haberler.com - Magazin

Hafsanur Sancaktutan Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title