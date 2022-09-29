Güzel şarkıcı Rita Ora, pembe suyla doldurduğu küvette çıplak poz verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, son dönemde hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel şarkıcı banyo pozuyla nefes kesti.

"ÇOK GÜZELSİN"

Rita Ora içine koyduğu pembe suyla içine girdiği küvette tamamen çıplak poz verdi. Rita, küvette uzanmış vaziyette göğüslerini elleri ile kapattı. Özel yerlerini ise bacaklarını kapatarak poz verdi. Takipçileri ünlü şarkıcı için "Çok güzelsin. Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.

YÖNETMEN SEVGİLİSİYLE NİŞANLANDI

Güzel şarkıcı, geçen ay film yapımcısı ve yönetmen sevgilisi Taika Waititi ile yüzük takmıştı. Rita, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada erkek arkadaşına aşık olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi.