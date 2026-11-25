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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Maraşel Halife Hafter ve beraberindeki heyet Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu.

ERDOĞAN, HAFTER'İ ANKARA'DA KABUL ETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmeye, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter de katıldı.

LİBYA'NIN RESMİ GAZETESİ'NDE ANLAŞMA YAYIMLANDI

Öte yandan Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Anlaşması Libya Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Türkiye’nin mavi vatanın Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve menfaatlerinin dış sınırlarının belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olan bu anlaşma için bütün resmi prosedürler yerine getirilmiş oldu.

LİBYA, MAVİ VATAN'A ONAY VERMİŞTİ

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını geçtiğimiz ay onaylamıştı.

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilmişti: Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı