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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesiyle başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan hakkında harekete geçti.

ETİK KURULUNA ŞİKAYET EDECEKLER

Galatasaray'ın, hakem Ali Şansalan'ı Etik Kuruluna şikayet etmek için dilekçesini hazırladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Şansalan'ın soyunma odasına gidene kadar yaptığı tüm konuşmaların da kurulla paylaşılmasını talep edeceği belirtildi.

TÜM KAYITLARI İSTEYECEKLER

Galatasaray, Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun incelenmesini de isteyecek. Sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonundan hakem raporlarını, tüm VAR kayıtlarını ve hakem telsiz konuşmalarını talep edeceği aktarıldı.

OKAN BURUK: BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM

Samsunspor karşılaşmasının ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Ali Şansalan'a herhangi bir saygısızlık yapmadığını savunmuştu. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart gördüğü anları şu sözlerle anlatmıştı:

"Orta hakemin yanından geçerken elini sıkmadım. Arkama döndüğümde ise ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gösterdiğini gördüm. Açıkçası büyük bir şok yaşadım. Bunun nedenini anlayamadım. İçeri girdikten sonra da orta hakemle konuşmak için izin istedim. Sağ olsun, benimle konuştu. Kendisine neden böyle bir karar verdiğini sordum. Bana, 'Elimi sıkmadın' dedi."

"ALİ ŞANSALAN DA ÇIKIP KONUŞABİLİR"

Kırmızı kart kararının geri alınmasını beklediğini belirten Okan Buruk, hakemlere karşı herhangi bir saygısızlık yapmadığını vurgulayarak, "Anlattıklarımın arkasındayım. Farklı bir değerlendirme varsa Ali Şansalan da çıkıp konuşabilir. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı da konuyu değerlendirebilir." ifadelerini kullanmıştı.