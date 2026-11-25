Galatasaray'ın kahramanı ameliyat oldu! İşte derbideki son durumuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'a Aston Villa karşısında galibiyeti getiren Deniz Gül, gol pozisyonunda burnuna aldığı darbenin ardından ameliyat oldu. Genç futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyeti getiren golü atan Deniz Gül, karşılaşmanın ardından ameliyat masasına yattı.
GOLÜ ATTI, KANLAR İÇİNDE KALDI
Karşılaşmanın 77. dakikasında rakip fileleri havalandıran Deniz Gül, gol pozisyonunda Nicolas Jackson'ın müdahalesi sonucu burnuna darbe aldı. Burnunda oluşan yarığa sahada dikiş atılan genç futbolcu, yüzü bandajlandıktan sonra oyuna devam etti.
MAÇIN ARDINDAN AMELİYAT OLDU
Deniz Gül, burnunda oluşan yaranın belirgin bir iz bırakmaması için karşılaşmanın ardından cerrahi operasyon geçirdi. Ameliyat sırasında futbolcunun burnundaki hasarın boyutu da değerlendirildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAMASI BEKLENİYOR
Antrenmanlara katılabileceği belirtilen Deniz Gül'ün, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbide forma giymesi bekleniyor.
KARİYERİNİN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın Aston Villa karşısında kaleyi bulan ilk şutunu gole çeviren Deniz Gül, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Genç futbolcu, attığı golle sarı-kırmızılılara üç puanı getiren isim oldu.