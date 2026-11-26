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ABD'nin Mississippi eyaleti açıklarında salı günü Meksika Körfezi'ne düşen küçük uçakta ikisi çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. ABD Sahil Güvenliği, dalgıçların cesetlere uçağın gövdesinde ulaştığını açıkladı. BBC'nin haberine göre, ölenlerin kimlikleri de belli oldu.

Kazayla ilgili en çarpıcı ayrıntı Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) geldi. Biloxi'de yayın yapan CBS bağlı kanalının aktardığına göre FAA, temas kesildiği sırada uçağın dakikada 10 bin fit, yani yaklaşık 3 bin 48 metre alçaldığını bildirdi.

TEMAS 15.45'TE KESİLDİ

Cessna 210 tipi uçak, uçuş takip sitesi FlightAware'e göre New Orleans'tan Florida'nın Fort Myers kentine gidiyordu. Hava trafik kontrolü uçakla teması yerel saatle 15.45 sıralarında kaybetti. Yetkililer, uçağın Pascagoula ile Horn Adası arasında denize düştüğünü belirtti.

Kurtarma ekipleri uçaktakileri saatlerce aradı. Sahil Güvenlik Sözcüsü Juan Ros, ekiplerin ilk başta yalnızca üç can yeleği, bir can salı ve su üstünde yüzen kabin bölümünü bulduğunu söyledi. Dalgıçlar daha sonra gövdenin içinde dört yetişkin ile iki erkek çocuğun cesedine ulaştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Jackson County Adli Tabipliği çarşamba günü uçaktakilerin adlarını duyurdu. BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e göre hayatını kaybedenler 50 yaşındaki Brent Stokes, 43 yaşındaki Michael Knox, 43 yaşındaki Arlyn Knox, 16 yaşındaki Hunter Stokes, 12 yaşındaki Charles Holden Knox ve 10 yaşındaki Truett Knox.

Sahil Güvenlik ilk açıklamasında çocukların 10 ve 8 yaşında olduğunu bildirmişti.

"UMDUĞUMUZ SONUÇ BU DEĞİLDİ"

Sahil Güvenlik'in kurtarma operasyonunu yöneten Komutan Trevor Blount, "Bu, hiçbirimizin umduğu sonuç değildi. Yine de kurumlar arasındaki güçlü eşgüdüm sayesinde uçaktakilerin yerini hızla belirleyebildik ve ailelerinin belirsizliğine son verebildik" dedi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Cessna 210L tipi uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Kaynak: BBC