Güzel oyuncu Larissa Gacemer, gül hastalığına yakalandı

Oyuncu Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından vücudundaki yaraları göstererek gül hastalığına yakalandığını duyurdu. Zor günlerden geçtiğini belirten Gacemer, "Bu stresten dolayı oluyor. İyileşiyorum, çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok" dedi.

Yıllar önce Krem adlı diziyle tanınan ve sonrasında Survivor'a katılan güzel oyuncu Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturarak Türkiye'de yaşamaya başladı. Uzun yıllardır sosyal medyada içerik üreten ünlü isim, bir süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı.

"DEPREMDEN BİR HAFTA SONRA VÜCUDUMDA BİRKAÇ NOKTA HİSSETTİM"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından vücudundaki yara izlerini paylaşan Larissa Gacemer, "Güzel insanlar, depremden 1 hafta sonra bir sabah kalktım ve elimi sırtıma geçince birkaç nokta hissetim alerji sandım ama kaşıntı yoktu, çok önemsemedim ama ertesi gün kırmızı olmayı başladı ve bacağımda büyük bir kırmızı leke gördük. Burak beni hastane götürmeye karar verdi. Doktor direkt 'Pityriasis Rosea' Gül hastalığı olarak teşhis koydu, bu stresten dolayı oluyor. Kaşınmıyor, sadece bazen sanki batıyor gibi terleyince. O yüzden spora da biraz ara verdim. Bu bulaşan bir hastalık değil. Çocuklarda çok oluyormuş duyunca üzüldüm onlar için sizinle paylaşmak istedim çünkü 2 ay oldu ve geçmeye başladı, iyileşiyorum Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor, utanacak hiçbir şey yok! Bu da geçer" ifadelerini kullandı.