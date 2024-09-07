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Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

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Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Solunum sorunu yaşayan Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren kız kardeşi "Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor, diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Oksijen problemleri var" dedi.

1990'lı yıllarda sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Ayşenur Yazıcı'nın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde oğlunun kan çağrısında bulunduğu sunucudan yeni haber geldi.

"BÖBREĞİN BİRİ KAYBEDİLMİŞ OLARAK BAKILIYOR"

Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapan kız kardeşi Neşenur Hanım, "Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamın telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var" ifadelerini kullandı. Gelen dualar için de teşekkür eden Neşenur Hanım "İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin. Buradaki sorulara geri dönemeyeceğin anlayışla karşılayacağınızı umuyorum" dedi.

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

1958 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ayşenur Yazıcı, ilkokulu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris'te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesinde, üniversiteyi Fransa'nın Lyon şehrinde Rhone akademisinde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı. 1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başlayan Yazıcı aynı zamanda ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı.

1990 yılından beri özel televizyonlarda spiker olarak çalışarak programlar yapan ünlü isim, kariyeri boyunca 50'den fazla ödül aldı. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ayşenur Yazıcı Magazin Yaşam

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