Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi görüyor

Son yıllarda paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Çağla Şıkel, birkaç gündür FOX TV'de sunuculuğunu yaptığı Çağla Şıkel ile Yeni Bir programına çıkamadı. Takipçilerinin merakı üzerine açıklama yapan ünlü isim, gıda zehirlenesi nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ TEDAVİ ALTINDAYIM"

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Çağla Şıkel, gelen mesajların ardından Instagram hesabından hastane odasında çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. CRP henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklere teşekkür ederim. Hepinize sarılıyorum" dedi.

"İYİ BESLENEMEDİĞİM İÇİN TAKVİYE YAPILDI"

Daha sonra kendi fotoğrafını yayınlayan Şıkel, "Şimdi hastaneden geldim. Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan CRP'yi düşürmek için 2'li bir antibiyotik kullanmaya başladık. Çok inanmışlığım var, yarına iyi uyanacağım. Beni merak edenlere, sevenlere söz" ifadelerini kullandı.