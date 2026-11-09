Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BDDK DAİRE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Öte yandan; aynı soruşturmada gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal da dün tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bazı yatırım fonları ve hisselerdeki olağan dışı hareketler üzerine başlattığı fon soruşturmasında, piyasa dolandırıcılığı ve suç geliri elde edildiği iddiaları araştırılırken, SPK 17 Eylül 2026’da 131 fonu alım satıma kapatarak tasfiye kararı aldı.

Soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, ekonomistler Emre Alkin ve Kerem Alkin, Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş ve Türkiye Sigorta eski Genel Müdürü Taha Çakmak da yer aldı.

Ayrıca eski SPK Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan hakkında da tutuklama kararı verildi. Yatırımcılara yönelik tasfiye ödemeleri ise aşamalı olarak sürüyor.

★ Okurların en beğendiği yorum biretrgn: Hem BDDK Başkan yardımcısı, hemde bir bankanın genel müdürü iki yerden maaş al oh ne güzel İstanbul be Tüm yorumlar (20)

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