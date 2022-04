Gülşen, yeni klibindeki cüretkar danslarıyla tepki çeken Aleyna Tilki'ye destek oldu

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyarak hazırlarığı Take It Or Leave It isimli yeni şarkısı ve klibinin dinleyicilerin beğenisine sundu. Tilki'nin klibindeki cesur sahneler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Desteğin yanı sıra klibindeki sahneler için tepki çeken Tilki'ye bir destek de meslektaşı Gülşen'den geldi.

"GÜLŞEN'E ÖZENMİŞ"

Aleyna Tilki'nin yeni klibinde yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans ettiğini ve motorun üzerinde eteğini çıkardığını gören sosyal medya kullanıcıları, " Gülşen'e özenmiş" yorumları yaptı. Gülşen de yakın zaman önce çıkardığı Lolipop isimli şarkısının klibindeki cesur danslarıyla gündemden düşmemişti.

GÜLŞEN'DEN DESTEK GELDİ

Instagram hesabından Aleyna Tilki'nin klibinden bir sahne paylaşan Gülşen, "Daha ne desin bu kız?" diyerek desteğini gösterdi. Klibi ve şarkıyı çok beğenen Gülşen, paylaşımına bomba ve alev emojileri de koydu.

EROL KÖSE VE CÜNEYT ÖZDEMİR ELEŞTİRDİ

Aleyna Tilki'nin sosyal medya tepki çeken klibine ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Erol Köse, "Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur. İngilizce 3 single yapmıştır. Hiçbiri de tutmamıştır" diyerek genç şarkıcıyı eleştirdi.

Cüneyt Özdemir de " Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir" yorumunu yaptı.

ALEYNA TİLKİ'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Özdemir'in eleştirisine karşılık veren Aleyna Tilki ise "Özdemir'e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz" dedi.