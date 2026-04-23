Haberler

Üst üste 4 penaltı kurtaran Motta, takımını tek başına finale çıkardı

Üst üste 4 penaltı kurtaran Motta, takımını tek başına finale çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Lazio, Atalanta'yı penaltı atışları sonucunda 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında üst üste 4 kurtarış yaparak yıldızlaştı. İtalyan basını, Motta için ''Milyonların kahramanı'' yorumunu yaptı.

İtalya Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan maçın normal süresi 1-1 berabere bitti.

SON ANLARDA KARŞILIKLI GOLLER

Lazio'nun golü 84. dakikasında Lazio, Alessio Romagnoli'den gelirken, Atalanta 86. dakikada Mario Pasalic ile skora denge getirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti.

ÜST ÜSTE 4 PENALTI KURTARDI 

Penaltı atışlarında rakibine 2-1 üstünlük kuran Lazio, adını finale yazdırdı. Lazio kalecisi Edoardo Motta, penaltı atışlarında üst üste 4 kurtarış yaparak gecenin yıldızı oldu. Lazio, finalde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in rakibi oldu.

''MİLYONLARIN KAHRAMANI''

Maçın ardından Lazio'nun yıldız kalecisi Edoardo Motta için İtalyan basınında çarpıcı yorumlar yapıldı. La Gazzetta dello Sport'ta Motta için ''Milyonlarım kahramanı!'' yorumu yapılırken, Corriere dello Sport'ta ise ''Penaltı canavarı'' değerlendirmesinde bulunuldu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi