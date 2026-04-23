Yayınladığı videoyla, evlenmek istediği kadını teslim etmezlerse saldırı yapacağını söyledi, gözaltına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çektiği video ile sosyal medya üzerinden evleneceği kadını kendisine teslim edilmesini isteyen şüpheli, aksi takdirde büyük saldırı olacağını söyleyince jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (46) yaşındaki şahıs sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tarih vererek evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi takdirde büyük saldırı olacağı tehdidinde bulundu. H.E. ayrıca videoda, "Ben size söylüyorum bu sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın tespitinin ardından harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bahse konu şahıs kısa süre içerisinde tespit ederek gözaltına alındı. Buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından H.E., Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik incelemenin devam ettiği bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı