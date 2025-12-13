Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanma, arkadaşı Sultan Nur Uluysa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Mahkeme Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutukladı. Sultan Nur Ulu ise ev hapsi verildi.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Öte yandan adliye girişinde gazetecilerin, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna yanıt veren Gülter, "Hayır." dedi. Gülter "Gazetecinin şüpheler sizin üzerinizde" demesi üzerine ise "Gerçekler ortaya çıkacak" diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi.

FRANSA YA DA GÜRCİSTAN'A KAÇACAKLARMIŞ

DHA'da yer alan habere göre, valizlerle evden çıkan Gülter ile arkadaşı Ulu'nun Gürcistan ya da Fransa'ya kaçacağı iddia edildi. Şüphelilerin, havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR'ın dorsesinde Türkiye'den ayrılma planı yaptıkları öne sürüldü.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün evinde yer alan ev içi güvenlik kamera görüntüleri ses analizi için TÜBİTAK'a gönderilmişti.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜBİTAK'tan beklenen rapor geldi. Çözümlenmesi için gönderilen ses kayıtlarında Gülter'in "Atacağım şimdi seni" sesi netleştirildi. Boğuşmanın ardından annesini camdan aşağıya attığı belirtilen Gülter'in, Güllü düştükten sonra "Hadi görüşürüz bay bay" dediği belirlendi.

Bu sözü Güllü' nün kızı Gülter' in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Zanlılar, Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı ve bu şarkıyı seven Güllü, lavabodan çıkarak, şaşırıp "O ne lan" diyerek odaya gitti. Rapordaki iddiaya göre, bu odada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra, boğuşma başladı ve kızı annesini pencereden aşağıya itti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, dün yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık." ifadelerini kullanmıştı.

6 Kasım'da verdiği ifadede hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.

Annesi hakkındaki mesajlarının çarpıtıldığını da dile getiren Gülter, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti.