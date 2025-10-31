Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Ünlü şarkıcının ölümüne ilişkin dava dosyasına yeni ifadeler eklendi. Mekan sahibi Ferdi Aydın ve Güllü'nün yakın arkadaşı Bircan Dülger'in açıklamaları, olayın perde arkasına dair sarsıcı detaylar ortaya koydu.

GÜLLÜ PENCEREDEN DÜŞEREK CAN VERMİŞTİ

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde meydana gelen olay, müzik dünyasını yasa boğmuştu. Gerçek adı Gül Tut olan ve "Güllü" ismiyle tanınan şarkıcı, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve bir arkadaşıyla eğlendiği sırada apartmanın 5'inci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası soruşturma başlatılmış, Güllü'nün ölümüyle ilgili "kaza mı, cinayet mi?" tartışmaları günlerce gündemde kalmıştı. Ancak son dönemde ortaya çıkan tanık ifadeleri, olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

MEKAN SAHİBİNDEN SUÇ DUYURUSU: "KIZI YAPTI"

Sabah'ın haberine göre, Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, şarkıcının ölümünün ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, ünlü sanatçının ölümünde kızının rolü olabileceğini öne sürdü. Aydın'ın ifadesine göre Güllü, ölümünden kısa süre önce kızı Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını ve ilişki yaşadığı kişinin evli olduğunu kendisine anlatmıştı. Aydın, "Güllü abla bana 'Eğer bir gün başıma bir şey gelirse kızım yapmıştır' demişti" sözleriyle dikkat çekti. Aydın ayrıca, Güllü'nün oğlu ve kızı arasında miras ve para tartışmalarının da yaşandığını, olay sonrası oğlunun eve girip kasadaki altınları aldığını öne sürdü.

YAKIN ARKADAŞINDAN KAN DONDURAN AÇIKLAMALAR

Olayın ardından Güllü'nün yakın arkadaşı Bircan Dülger de sessizliğini bozdu. Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter'le 15 yaşından beri arkadaş olduklarını belirterek, anne-kız arasındaki ilişkinin yıllardır problemli olduğunu söyledi.

Dülger, "Tuğyan bir keresinde annesini mutfak önlüğüyle bağlamıştı, hatta bana 'Bu kadını öldüreceğim' demişti. Senelerce madde kullandığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

YAKIN ARKADAŞI BİRCAN DÜLGER: 15 YAŞINDAN BERİ TANIRIM, HEP ÇOK ÖFKELİYDİ

Güllü'nün yakın dostu Bircan Dülger de sessizliğini bozdu. Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter'i 15 yaşından beri tanıdığını ve anne-kız arasında yıllardır süren büyük bir gerginlik olduğunu anlattı, "Tuğyan'ı çocukluğundan beri tanırım. Annesiyle ilişkisi hep çok kötüydü. Yıllar önce Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni arayıp 'Ben bu kadını öldüreceğim' demişti. Olayı İstanbul'dan dayısı gelip yatıştırmıştı." Dülger, Tuğyan'ın geçmişte yasaklı madde kullanımı ve şiddet eğilimi nedeniyle çevresiyle de sorunlar yaşadığını iddia etti, "Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu yüzden şu an cezaevinde. O ilişki yüzünden annesiyle araları çok bozuldu. Sinan, Gül ablayı dövmüştü. Tuğyan senelerdir madde kullanırdı, bunu gizlemezdi."

"ANNESİNİ ALKOLİK GÖSTERMEK İSTEDİ"

Dülger'in ifadesine göre Güllü'nün ölümünden sonra Tuğyan, olay yerinde manipülasyon yapmaya çalıştı, "Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini alıp salondaki konsola dizdik. Gül ablayı alkolik göstermek istediğini düşünüyorum."

"BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM"

Dülger, Güllü'nün cenazesi sonrasında Tuğyan'la yaptığı konuşmayı da savcılıkla paylaştı, "Cenazeden sonra ona 'Üç ay önce annen hakkında söylediklerinden pişman mısın?' diye sordum. Bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin. Ben yaptım ama çok pişmanım' dedi. O an donup kaldım."

"ANNESİNİ UÇURUMDAN ATMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bircan Dülger'in sözleri daha da sarsıcı hale geldi, "Tuğyan bana defalarca 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' dedi. Bu nedenle ondan korkuyordum. Vicdanım el vermedi, her şeyi Ferdi Bey'e anlattım."

Dülger, ayrıca Tuğyan'ın kendisine yönelik tehditte bulunduğunu da açıkladı, "Savcılıktan arandığını öğrenince beni aradı ve 'Beni sattın, beni gözaltına alacaklar. Ben yanarsam seni de yakarım' dedi. O kadar korktum ki bugüne kadar konuşamadım."

"GÜL ABLAYI TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dülger, Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'la ilişkisi sonrası annesine daha da öfkelendiğini belirtti, "Tuğyan, Kervan'la sevgili olduktan sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel Gül ablaydı. Falçatayla kendine zarar verirdi, acı hissetmezdi. Annesine uyguladığı şiddeti bana itiraf ettiği çok oldu. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum.