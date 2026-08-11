Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan tarihi Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkaran şüpheli Yunus Emre Güler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2,81 promil alkollü olduğu belirlenen şüphelinin çakmakla çıkardığı yangında yaklaşık 250 dönümlük alan küle döndü.
- Yunus Emre Güler, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı.
- Yangında yaklaşık 250 dönümlük alan etkilendi ve yangının çakmak kullanılarak çıkarıldığı tespit edildi.
- Şüphelinin olay anında 2,81 promil alkollü olduğu saptandı ve 'Kasten yangın çıkarma' suçundan cezaevine gönderildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde, dün Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre Güler isimli şüpheli, Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
250 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU
Olay, 10 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesinde meydana geldi. Gordion Kazı Alanı çevresindeki koruma altındaki SİT alanında kasten yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çakmak kullanılarak çıkarıldığı tespit edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru hızla ilerledi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 250 dönümlük alanın etkilendiği bildirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüpheli Yunus Emre Güler'in yapılan incelemelerde olay anında 2,81 promil alkollü olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten yangın çıkarma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.