Güllü'nün gizemli ölümde yeni açıklama: Kazaya kurban gitmiş gibi görünüyor

Yalova'da 26 Eylül'de evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Dosyanın cinayet bürosuna devredildiği açıklanmıştı. Ancak yeni gelişmeler, olayın kaza olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtları kriminal incelemeye gönderildi. Soruşturma kapsamında, Güllü'nün daha önce de evindeki kaygan zemin nedeniyle düştüğü ve bu durumu polise ifade ettiği ortaya çıktı. Bu bilgi, olayın kaza sonucu meydana gelmiş olabileceği yönündeki ihtimali yeniden gündeme getirdi.

Kızı Tuğyan Ülkem, verdiği ifadede Güllü'nün hayatını kaybettiği gün arkadaşı Sultan ile birlikte AVM'ye gittiklerini, kızı için bakıcı ile görüştüklerini söyledi. İfadesinin devamında Tuğyan Ülkem, Güllü'nün aradığını ve arabayı dikkatli kullan dediğini belirtti. Tuğyan Ülkem eve geldikten sonra annesinin uzandığını ve o ara duş aldığını açıkladı. Tuğyan Ülkem daha sonra salonda roman havası açtıklarını ifade etti. Annesinin salonda içki içtiğini ifade eden Ülkem, Güllü'nün üçüncü şişeye geçtiğini ifadesinde sözlerine ekledi.

OLAY GECESİNİ ANLATTI

Ülkem ifadesinde, 'Annem sıkça alkol tüketirdi. Her gün neredeyse tüketirdi. Anne biz içeri odaya geçiyoruz dedim. Annem salondaydı. Biz Sultan ile birlikte odama geçtik, benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum. Kameralarda tuvaletten çıktıktan sonra 'O ne lan' şeklindeki ifadesinde biz odadaydık, duymadık. Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Annemi düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu. Asistan Çiğdem ile sadece kırgınlık vardı. Annem onu kısa süre önce kahvaltıya davet etmişti. Annem işle ilgili bir şey soracağı zaman ona sorardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu." dediği öğrenildi.

"SORUŞTURMA SAVCISIYLA GÖRÜŞTÜM"

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında konuşan sunucu Hakan Ural, olayla ilgili soruşturma savcısıyla görüştüğünü açıkladı. Ural, canlı yayında elde ettiği yeni bilgileri şu sözlerle paylaştı, "Savcımız, Güllü'nün kapıdan çıktığı anın kayıtlarda net şekilde görüldüğünü söyledi. Hem polis hem savcı inceleme yaptı, olay yerinden örnekler alınıp kimyasal analize gönderildi. Savcı hanım, evlatlarının anlattıklarıyla birebir örtüştüğünü, şu an için kazaya kurban gitmiş gibi göründüğünü ifade etti."