Gülben Ergen'in Wanda Nara'nın aldığı ödüle tepkisi stüdyoyu ikiye böldü

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan "Magazin Bahane" programında sunucu ve yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile gazeteci ve TV yorumcusu Hakan Solaker magazin dünyasındaki son gelişmeleri yorumladı. İkili geçtiğimiz günlerde "Yılın Kadını" ödülünü alan Wanda Nara'yı ve Gülben Ergen'in tepkisini masaya yatırdı.

"WANDA BÜTÜN SENE KONUŞULDU"

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara'ya verilen ödül çok sayıda tepki alırken Gökay Kalaycıoğlu, "İhanetiyle, kocasının arkadaşıyla evlenmesiyle, aldatmasıyla, seksi pozlarıyla, öpüşürken veya yarı çıplak fotoğraf paylaşmasıyla bütün bir sene bu kadın konuşuldu mu? Yani 'Yılın Kadını'. Olumlu demiyor. 'Yılın iyi kadını' veya 'skandal kadını' demiyor." ifadelerini kullandı.

"YILIN EN İYİ ALDATAN KADINI DESEYDİ OYUMU VERİRDİM"

Hakan Solarker ise, "Yılın en iyi aldatan kadını deseydi ben zaten oyumu ona verirdim. Gülben Ergen'in Wanda Nara için söylediğinin de arkasındayım." diye konuştu.

"SENİ DE AYNI HEYET-İ UMUMİYE SEÇTİ"

Kalaycıoğlu Wanda Nara'nın ödül almasına Gülben Ergen'in tepki göstermesine ilişkin, "Gülben'e şunu sorarım, seni kim seçtiyse onu da onlar seçti. Aynı heyet-i umumiye. Bütün bir sene yediği her haltı konuştuysak, televizyonda izlediysek bu da maganzinel bir etkinlikse 'yılın kadını Wanda Nara' denmesi bence yanlış değil." dedi.

"ZEKİCE BİR HAREKET"

Olaya farklı bir bakış açısıyla bakan Solaker, "Kalaycıoğlu şunu anlamadı mı? Bu geceyi yapan şahıs Nara'ya bu ödülü verirken gecenin çok konuşulacağını, magazincilerin diline düşeceğini bile bile verdi. Büyük bir ihtimalle de masraf etti, kadın bedava gelmedi. Zekice bir hareket." ifadelerini kullandı.

Kalaycıoğlu, "Sevim Emre'ye verilen ödül 'Yılın Rol Model Kadını Wanda Nara' denseydi burada avazım çıktığı kadar bağırıyor olurdum. Ben 'Yılın Kadını' diyorum. Bütün bir yıl o konuşuldu." derken Solaker, "Neden konuşulduğu önemli." dedi. Kalaycıoğlu ise, "Gülben 'Kim seçtiyse onun seçtiği jüriyi merak ediyorum' diyor. Seni kim seçtiyse onu da onlar seçti." şeklinde konuştu.

"GECEYİ KURGULAYANIN İSTEDİĞİ OLDU"

Hakan Solaker, "Geceyi kurgulayan iyi kurgulamış. İstediği oldu. Önemli olan yılın kadını ödülünü sahneye çıkıp o kadının alması. O gece ünlü ünsüz herkes de Gülben Ergen'den daha çok Wanda Nara ile fotoğraf çekmek için yarıştı. Gülben Ergen orada o kadar popülerliğine rağmen sınıfta kalmıştı." ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ TEK AHLAKSIZ WANDA NARA MI?"

Kalaycıoğlu ise Wanda Nara'ya yönelik eleştirilere, "Icardi'yi ülke genelinde herkes alkışlıyor. Fanatizmin sembolüyken arkadaşının karısıyla beraber oldu. Bir tek burada ahlaksız, kötü kadın, hafif meşrep kadın Wanda Nara mı? Bunu koynuna alan Icardi, arkadaşının sevgilisini almış olmuyor mu? Ahlaksızlık ama sadece Wanda Nara'ya yükleniyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'yle olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, 24 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 17. Best of Europe Awards töreninde "Yılın Kadını" ödülünü almıştı. Nara tören için Arjantin'den İstanbul'a gelmişti. Wanda Nara'nın "Yılın Kadını" ödülüne layık görülmesi sosyal medyada çok tepki çekmişti.

Aynı gecede ödül alan Gülben Ergen de X hesabından "Wanda Nara'yı Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' seçen jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" mesajını paylaşmıştı. Ödülünü alırken törende konuşma yapan Ergen, "Biraz Icardiciyim ben oğullarımdan dolayı. İlk defa Icardi'nin tarafındayım." demişti.