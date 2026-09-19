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Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez

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Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
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Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler için İngiliz basınından övgü dolu bir değerlendirme geldi. The Athletic, milli futbolcunun oyun içindeki etkisine dikkat çekerek genç yıldızın Real Madrid için "paha biçilemez bir değer" olduğunu yazdı.

  • The Athletic, İspanyol gazeteci Thom Harris imzasıyla Arda Güler hakkında "İnanılmaz Arda Güler" başlıklı özel bir analiz yayımladı.
  • Analizde Arda Güler'in Real Madrid'de kontrol, soğukkanlılık ve netlik sağlayarak hızlı hücumların başlamasında etkili olduğu değerlendirildi.
  • La Liga'da yaratıcılık konusunda Arda Güler'den daha fazla katkı sağlayan oyuncu bulunmadığı ve pozisyon yaratma yeteneğinin çeşitliliğiyle Madrid için paha biçilmez bir değer olduğu belirtildi.

Real Madrid'de yeni sistemin önemli parçalarından biri haline gelen Arda Güler, performansıyla Avrupa basınının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

THE ATHLETIC'TEN ARDA GÜLER ANALİZİ

İngiliz basın kuruluşu The Athletic, milli futbolcu hakkında özel bir analiz yayımladı. İspanyol gazeteci Thom Harris imzasıyla yayımlanan "İnanılmaz Arda Güler" başlıklı yazıda, genç oyuncunun Real Madrid'in oyun yapısındaki rolü değerlendirildi.

"KONTROL, SOĞUKKANLILIK VE NETLİK"

Yazıda Arda Güler'in fiziksel gücüyle değil, oyun zekası ve teknik özellikleriyle fark oluşturduğu belirtildi.

Analizde, "Arda Güler, dengesiz bir takımı bir arada tutmak için gereken türden güçlü, her yöne koşan bir orta saha oyuncusu olmayabilir ancak Jose Mourinho'nun yeni Madrid'ine aynı derecede önemli bir şey getiriyor: kontrol, soğukkanlılık ve netlik" ifadelerine yer verildi.

"HIZLI ATAĞI BAŞLATAN OYUNCU"

Arda Güler'in top kazanıldıktan sonraki pas kalitesine dikkat çekilen değerlendirmede, milli futbolcunun rakip baskısını aşmada önemli rol oynadığı ifade edildi. Genç yıldızın hızlı hücumların başlamasında etkili bir isim olduğu vurgulandı.

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR DEĞER"

The Athletic'teki yazıda, Arda Güler'in yaratıcılığına da özel vurgu yapıldı. Analizde, "La Liga’da yaratıcılık konusunda ondan daha fazla katkı sağlayan oyuncu yok; pozisyon yaratma yeteneğinin çeşitliliği, onu Madrid için paha biçilmez bir değer haline getiriyor" değerlendirmesi yapıldı.

Alper Kızıltepe
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