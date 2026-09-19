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Lukaku'ya adım attırmayan Abena, diğer golcülere de meydan okudu

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Lukaku'ya adım attırmayan Abena, diğer golcülere de meydan okudu
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Gaziantep FK'nin Surinamlı stoperi Myenty Abena, Fenerbahçe maçında karşı karşıya geldiği Romelu Lukaku ile daha önceki yıllarda da mücadele ettiğini açıkladı. Performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, ''Herkesle göğüs göğüse çarpışmaya hazırım'' diyerek rakiplerine gözdağı verdi.

  • Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Myenty Abena, Fenerbahçe maçında alınan bir puanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
  • Abena, Fenerbahçe maçında savunmaya çalıştığı Lukaku ile daha önce genç takımlardayken de oynadıklarını ve tekrar karşılaşmanın kendisi için güzel olduğunu söyledi.
  • Abena, ligde korkulan bir savunmacı haline geldiği yönündeki soruya, herkesle göğüs göğüse çarpışmaya hazır olduğu yanıtını verdi.

  Gaziantep Fk'nin savunma oyuncusu Myenty Abena, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında alınan bir puanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.  Fenerbahçe karşısındaki oyununun iyi olduğunu anlatan 31 yaşındaki Surinamlı stoper, takım olarak gösterdikleri performans sayesinde puanlar topladıklarını vurguladı.

''TAKIM OLMADAN BAŞARMAK MÜMKÜN DEĞİL''

Takım olmanın önemine dikkat çeken Abena, "Performans olarak gerçekten çok iyi durumdayım ama takım olmadan bunları başarmak çok mümkün değil. Bu performansı ben takım arkadaşlarıma, yanımda-önümde oynayan arkadaşlarıma borçluyum. Çünkü beraber ve grup halinde oynuyorsunuz. O yüzden sadece ben değil arkadaşlarımın performansları da gerçekten çok iyi. Özellikle bireysel seviyemiz de çok arttı. Kalitemiz de arttı. Takım arkadaşlarımın adına çok mutluyum." dedi.

''GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞMAYA HAZIRIM''

"Ligde korkulan bir savunmacı haline geldin, neler söylersin?" şeklindeki bir soruya yanıtlayan Abena, Fenerbahçe maçında savunmaya çalıştığım Lukaku ile daha önce genç takımlardayken de oynamıştık. Tekrar karşılaşmak benim için gerçekten güzeldi. Bizim bu ortamı korumamız lazım. İyi bir ortamımız var. Bizim için sadece bu başlangıç. Çünkü lig uzun bir maraton. Herkesle göğüs göğüse çarpışmaya hazırım.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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