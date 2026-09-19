Mersin Mezitli Belediye Başkanı Tuncer CHP'den ihraç edildi, karara tepki gösterdi

(MERSİN) - Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen kesin çıkarma kararına tepki göstererek, "Bugün hala neyle suçlandığımı bilmiyorum. Suçlamayı açıklamadan, savunma hakkını kullandırmadan ceza vermek adalet değildir. Benim bu partideki hikayem bir makamla başlamadı, atanmış bir yönetimin kararıyla da silinemez" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) alınan kararla partiden ihraç edildi. Tuncer, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllarını vermiş, örgütün farklı kademelerinde onurla görev yapmış bir siyasetçi olarak, hakkımda verilen kesin çıkarma kararını kabul etmiyorum. Somut gerekçesi tarafıma açıklanmadan ve savunma hakkımı kullanmama imkan tanınmadan verilen bu kararı haksız, hukuksuz ve örgütümüzün demokrasi kültürüne aykırı buluyorum.

Avukatlarım aracılığıyla Disiplin Kurulu'na defalarca başvurarak hakkımdaki iddiaların açıklanmasını ve dosyadan örnek verilmesini istedik; ancak tarafımıza yalnızca kendi başvuru ve itiraz belgelerimizin nüshaları gönderildi, suçlamaya ilişkin herhangi bir somut bilgi, belge veya gerekçe sunulmadı. Bugün hala neyle suçlandığımı bilmiyorum. Suçlamayı açıklamadan, savunma hakkını kullandırmadan ceza vermek adalet değildir.

Benim bu partideki hikayem bir makamla başlamadı, atanmış bir yönetimin kararıyla da silinemez. Bugün 'mutlak butlan' süreciyle partinin başına atanan yönetim, yılların emeğini ve örgütün iradesini masa başında aldığı kararlarla yok sayabileceğini düşünüyor. Atanmış olmak, bu partinin sahibi olmak değildir. Yönetim koltuğunda oturmak; geçmişi silme, emeği küçümseme ve farklı düşünenleri susturma yetkisi vermez. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir yönetimin siyasi hesaplarına teslim edilemez.

Ülkeye hukuk ve adalet vadedenlerin, kendi yol arkadaşlarının savunma hakkını yok sayması kabul edilemez. Bu karar, benim geçmişimi değil, kararı verenlerin demokrasi anlayışını ortaya koymaktadır. Atatürk'e, Cumhuriyet'e, halkın iradesine ve sosyal demokrasiye bağlılığım, herhangi bir yönetimin onayına bağlı değildir.

Mezitli halkına verdiğim sözün arkasındayım. Bana oylarıyla bu görevi emanet eden hemşehrilerimin güvenine layık olabilmek için daha çok çalışacağım. Her bir oyun ardındaki umudun, beklentinin ve omuzlarıma yüklediği sorumluluğun bilincindeyim.

Mezitli'nin her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızla yan yana olacak; sorunlarını dinleyip çözüm üretmek için bütün gücümle çalışacağım. Çocuklarımızın geleceği, gençlerimizin umutları, kadınların eşit ve güvenli yaşamı, büyüklerimizin huzuru için emek vermeyi sürdüreceğim.

Hiçbir siyasi karar, Mezitli'ye hizmet etme irademi zayıflatamaz. Hangi görüşten olursa olsun bütün hemşehrilerime eşit hizmet sunmaya, kentimizin kaynaklarını halkımızın yararına kullanmaya ve bu emanete layık olmak için sokak sokak çalışmaya devam edeceğim.

Halkımıza karşı sorumluluğumuz, özgür irademiz ve yeni yarınlara olan inancımız yolumuzu aydınlatmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA