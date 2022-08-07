Gülben Ergen'den "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine tek kelimelik cevap - Haberler

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Gülben Ergen'den "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine tek kelimelik cevap

Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' diyen takipçisine tek kelimelik cevap

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi. Bir takipçisinin "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" sorusuna Ergen'den tek kelimelik cevap geldi.

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Yoğun konser maratonundan arta kalan zamanını Instagram'da takipçileriyle etkileşime girerek değerlendiren Gülben Ergen, bir hayranının sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"ÜSTSÜZ POZ VERİR MİSİN?"

5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı şarkıcı, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Hiçbir soruyu pas geçmeyen Ergen'e bir takipçisi "Göğüslerin harika. Üstsüz poz verir misin?" sorusunu yöneltti.

Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' sorusuna tek kelimelik cevap

TEK KELİMELİK YANIT

Ünlü şarkıcı, takipçisinin tuhaf sorusuna "Vermem" diyerek cevap verdi. Diğer takipçilerinin sorularına da cevap veren ünlü şarkıcı başka bir hayranının "Ayaklarınız ne yapıyor?" sorusuna da ayaklarını paylaşarak cevapladı.

Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' sorusuna tek kelimelik cevap

Gülben Ergen'den 'Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?' sorusuna tek kelimelik cevap

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Gülben Ergen Instagram Magazin Haberler

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