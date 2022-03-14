Gülben Ergen'den ayaklarını yalamak isteyen takipçilerine öneri: Dondurma yalayın

Son günlerde sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülben Ergen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Eski eşiyle ilgili konuşan Ergen, ayaklarıyla ilgili soruya da cevap vermeyi ihmal etmedi.

"SANAT CAMİASINDAKİ DOSTUM SEDA SAYAN"

Instagram hesabından soru-cevap yapan ünlü şarkıcı "Mustafa Bey'in evine gidiyor musun çocuklarla?" sorusuna "Az önce almaya gittim. Bir güzel sohbet, kahve hep birlikte" cevabını verdi. Ergen, "Sanat camiasında en yakın dostunuz kim?" sorusuna da Seda Sayan diyerek karşılık verdi.

"AYAKLARINIZ YALAMAK İSTEYENLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Ayaklarıyla sık sık gündeme gelen hatta Instagram'da "Gülben Ergen'in ayakları" isimli bir hesap bulunan Gülben Ergen, "Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Dondurma tavsiye ediyorum."

LEZBİYENLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ ANLATTI

Gelen her soruya tüm içtenliğiyle cevap veren şarkıcı, "Lezbiyenlik hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine de "İnsanların seçimleri, özgür hakları beni hiç ilgilendirmiyor. Dil, din, ırk, ten, düşünce biçimi, cinsel tercihler yerine insanları ikiye ayırıyorum. İyi insan, kötü insan. Gerisi herksin kendi hayatı ve mutluluğu" dedi.