Gökbakar'dan AK Partili Turan'ın tepkisi sonrası Kerem Kınık'a olay mesaj: Kerem hafiften titreme geldi mi?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin 4. gününde Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay ve Genel Başkanı Kerem Kınık tepkilerin odağında yer almaya devam ediyor.

AK PARTİLİ TURAN'DAN KINIK'A TEPKİ: İŞİNİZE ODAKLANSANIZ ARTIK

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar ile sosyal medya üzerinden tartışan Kınık'a "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" sözleriyle tepki gösterdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR: BAK PARTİLİLERİN BİLE SANA AYAR ÇEKİYOR

Bülent Turan'ın tepkisi sonrası Kınık'a yönelik bir paylaşım yapan Gökbakar "Ooo Kerem hafiften titreme geldi mi?, bak partililerin bile sana ayar çekiyor... Yanlışlarının bedelini ödeyip istifa etmek, yerine Atatürk de çadır sattı diye yalan söylersen, Murat Ağırel gibi gazeteciler de çıkar yalanını suratına vurur. Afet zamanı çadır satan Kerem" dedi.

NE OLDU?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kendini "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" diye savunarak Murat Ağırel'in araştırdığı belgeleri paylaştı. Ancak Ağırel, "Sayın Başkan ne yazık ki Atatürk ve İsmet İnönü'nün emri ve oluru ile satılan tek bir çadır yoktur" dedi. Konuya ilişkin oyuncu Şahan Gökbakar, "Keremin mumu, Murat Ağırel'e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılay'dan çadır satan Kerem, kendini Atatürk ve İsmet İnönü'ye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle bir şey... ha bu arada ne oldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?" paylaşımında bulundu.

"ŞAHANCIM, BİRBİRİMİZE BULAŞMADAN YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTIK"

Gökbakar'a yanıt veren Kınık ise şu paylaşımı yaptı: "Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmaris'te birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel'in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme."